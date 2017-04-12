Балетмейстер Эльдар Алиев: Я всегда любил Баку

© PrimaMedia

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Баку всегда мне представлялся городом дружелюбным, гостеприимным - таким он и остался.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью "Россия-Онлайн" хореограф, балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра азербайджанец Эльдар Алиев.

По его словам, неизменной осталась живая связь культур России и Кавказа.

"Так сложилось исторически. Отношения эти развивались на протяжении довольно длительного периода времени. Я убежден в том, что ключевым звеном, связывающим наши культуры, являются наши народы, и очень надеюсь на то, что со временем взаимопроникновение наших культур будет только углубляться", - заявил Э. Алиев.

Говоря о своей профессиональной деятельности балетмейстер подчеркнул, что ему посчастливилось работать более чем в 40 странах в качестве исполнителя, педагога, директора, хореографа, члена международного жюри.

"В действительности же, моя жизнь, как танцовщика, прошла именно в Мариинском театре, в театре, который сыграл решающую роль в формировании меня как артиста. Поэтому возвращение в свой театр в качестве главного балетмейстера кажется мне привлекательным", - отметил он.

Комментируя вопрос о связях с Азербайджаном Э. Алиев подчеркнул, что всегда неизменно тепло вспоминает о Баку.

"Баку времен моей юности был городом особенным, с неповторимым колоритом, замечательными людьми, живущими в нем. Баку того времени мне казался каким-то постоянно праздничным, музыкальным, поэтичным, очень театральным", - сказал хореограф.

По его словам, на данный момент город не узнать и он, безусловно, изменился в лучшую сторону.

"Города должны меняться, жить своей жизнью, а жизнь эту дают городам люди, их населяющие. Я всегда любил Баку. Баку всегда мне представлялся городом дружелюбным, гостеприимным – таким он и остался", - добавил балетмейстер.