Балет Полада Бюльбюль оглы откроет международный фестиваль в Беларуси

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ С 11 по 18 июня в Беларуси состоится третий международный фестиваль "Балетное лето в Большом".

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, поклонники танца увидят на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси несколько премьерных спектаклей, лучшие классические и современные постановки с участием звезд мирового балета и белорусских артистов.

Откроет фестиваль премьера балета посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы "Любовь и Смерть" в постановке белорусского хореографа Ольги Костель. Литературной основой балета послужил выдающийся памятник древнетюркского эпоса "Китаби Деде Коркуд", включенный в Список нематериального духовного наследия ЮНЕСКО.