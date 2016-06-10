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    Балет Полада Бюльбюль оглы откроет международный фестиваль в Беларуси

    С 11 по 18 июня в Минске состоится третий международный фестиваль Балетное лето в Большом

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ С 11 по 18 июня в Беларуси  состоится третий  международный фестиваль "Балетное лето в Большом". 

    Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, поклонники танца увидят на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси несколько премьерных спектаклей, лучшие классические и современные постановки с участием звезд мирового балета и белорусских артистов. 

    Откроет фестиваль премьера балета посла Азербайджана в России  Полада Бюльбюль оглы "Любовь и Смерть" в постановке белорусского хореографа Ольги Костель. Литературной основой балета послужил выдающийся памятник древнетюркского эпоса "Китаби Деде Коркуд", включенный в Список нематериального духовного наследия ЮНЕСКО. 

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