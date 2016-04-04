Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Бакинский театр примет участие в Международном фестивале в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Report со ссылкой на Российский информационно-культурный центр (РИКЦ), с 4 по 8 апреля в Санкт-Петербурге в театре "Балтийский дом" при организационной поддержке Россотрудничества пройдет XVII Международный театральный фестиваль русскоязычных театров стран СНГ и Балтии. Он называется "Встречи в России" и будет посвящен 55-летию первого полета человека в космос.

В нем примут участие театральные коллективы из Эстонии, Киргизии, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси. Азербайджан на фестивале будет представлять Азербайджанский государственный русский драматический театр. В состав театральной труппы вошли 20 человек во главе с главным режиссером Александром Шаровским и директором Адалятом Гаджиевым. На сцене театра "Балтийский дом" азербайджанские актеры представят постановку "С любовью не шутят" (режиссер – А.Потапова).

Помимо сценической программы, участников фестиваля ожидают творческие круглые столы и мастер-классы. Также запланировано участие в открытии памятной доски выдающемуся режиссеру, народному артисту СССР Георгию Товстоногову.