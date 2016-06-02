Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Бакинский детский театр приступил к реализации нового проекта.

Как сообщает Report, цель проекта заключается в организации в выходные интересного досуга столичных жителей и гостей.

В летние месяцы каждую субботу и воскресенье с 19:00 по 21:00 в сквере Хагани (Молоканский садик) в Сабаильском районе коллектив театра будет организовывать для жителей столицы различные развлекательные игры, шоу, представлять интересные спектакли из репертуара.

4-5 июня зрителей ждет водное "Иллюзионное шоу" с участием Тофика Искендерова, спектакли "Сон Хумай" в постановке Кенуль Шахбазовой и "Говорящая кукла" в постановке Ильхамы Ахмедовой.