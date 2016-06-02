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    ​Бакинский детский театр приступил к реализации нового проекта

    Летом коллектив театра представит зрителям на открытом воздухе интересные спектакли, игры и шоу

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Бакинский детский театр приступил к реализации нового проекта. 

    Как сообщает Report, цель проекта заключается в организации в выходные интересного досуга столичных жителей и гостей.

    В летние месяцы каждую субботу и воскресенье с 19:00 по 21:00 в сквере Хагани (Молоканский садик) в Сабаильском районе коллектив театра будет организовывать для жителей столицы различные развлекательные игры, шоу, представлять интересные спектакли из репертуара.

    4-5 июня зрителей ждет водное "Иллюзионное шоу" с участием Тофика Искендерова, спектакли "Сон Хумай" в постановке Кенуль Шахбазовой и "Говорящая кукла" в постановке Ильхамы Ахмедовой.

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