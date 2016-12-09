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    Бакинский детский театр показал спектакль в исправительных учреждениях

    Продемонстрирован спектакль Необычный суд

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Бакинский детский театр Главного управления культуры и туризма города Баку показал спектакль "Необычный суд"  в исправительных учреждениях № 1, 2, 7, 10 и 17. 

    Об этом  Report сообщили в секторе информации и по связям с общественностью управления. 

    Спектаклю подготовлен в жанре семинара. Режиссером-постановщиком является художественный руководитель и директор театра Интигам Солтан, автор сценария - Арзу Солтан. 

    Спектакль, повествующий о приключениях мужчины, зараженного ВИЧ, носит просветительский и воспитательный характер. 

    Планируется показ спектакля еще в 15 исправительных учреждениях министерства юстиции. 

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