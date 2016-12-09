Бакинский детский театр показал спектакль в исправительных учреждениях

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Бакинский детский театр Главного управления культуры и туризма города Баку показал спектакль "Необычный суд" в исправительных учреждениях № 1, 2, 7, 10 и 17.

Об этом Report сообщили в секторе информации и по связям с общественностью управления.

Спектаклю подготовлен в жанре семинара. Режиссером-постановщиком является художественный руководитель и директор театра Интигам Солтан, автор сценария - Арзу Солтан.

Спектакль, повествующий о приключениях мужчины, зараженного ВИЧ, носит просветительский и воспитательный характер.

Планируется показ спектакля еще в 15 исправительных учреждениях министерства юстиции.