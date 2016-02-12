Бакинские школьники поставили спектакль по произведению Шекспира "Король Лир" на английском языке - ФОТО

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Бакинские школьники поставили спектакль по произведению Шекспира "Король Лир" на английском языке.

Как сообщает Report, спектакль подготовлен в средней школе №7 имени Мамеда Рагима, расположенного на территории Сабаильского района.

Роли в спектакле, подготовленном под руководством учителей школы, исполнили около 30 учеников 5-6-х классов.

На показе спектакля участвовало руководство школы, учителя, родители и учащиеся.

Мероприятие было продолжено концертной программой.

В конце школьникам были вручены сертификаты.