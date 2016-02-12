Бакинские школьники поставили спектакль по произведению Шекспира "Король Лир" на английском языке - ФОТО

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Бакинские школьники поставили спектакль по произведению Шекспира "Король Лир" на английском языке.
Как сообщает Report, спектакль подготовлен в средней школе №7 имени Мамеда Рагима, расположенного на территории Сабаильского района.
Роли в спектакле, подготовленном под руководством учителей школы, исполнили около 30 учеников 5-6-х классов.
На показе спектакля участвовало руководство школы, учителя, родители и учащиеся.
Мероприятие было продолжено концертной программой.
В конце школьникам были вручены сертификаты.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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