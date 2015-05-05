Бакинцы познакомились с фильмом Григория Александрова "Одна семья"

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Российском информационно-ку
Режиссер фильма - Григорий Александров, в ролях – Любовь Орлова, Михаил Жариков, Хосров Меликов, Алекпер Меликов, Кязим Зия и другие.
Фильм был снят на Бакинской киностудии в 1941 – 1942 годах. В то время Г. Александров и Л. Орлова находились в эвакуации в городе Баку. Он руководил Бакинской киностудией.
События фильма разворачиваются в городе Баку. Сюда в однодневный отпуск приезжает молодой азербайджанец – танкист Наджар. Здесь происходит его знакомство с русской девушкой Катей. Фильм состоит из трёх новелл.
Премьерный кинопоказ картины состоялся в 1943 году в Московском Доме кино. Однако в прокат он так и не вышел по решению руководства советского кинематографа.
Таким образом, бакинская премьера состоялась спустя 72 года после завершения съемок картины.
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