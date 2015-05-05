Бакинцы познакомились с фильмом Григория Александрова "Одна семья"

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Российском информационно-ку льтурном центре в городе Баку (РИКЦ) в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и проекта РИКЦ "Кино для всех" состоялся показ художественного фильма "Одна семья", сообщает Report со ссылкой на РИКЦ.

Режиссер фильма - Григорий Александров, в ролях – Любовь Орлова, Михаил Жариков, Хосров Меликов, Алекпер Меликов, Кязим Зия и другие.

Фильм был снят на Бакинской киностудии в 1941 – 1942 годах. В то время Г. Александров и Л. Орлова находились в эвакуации в городе Баку. Он руководил Бакинской киностудией.

События фильма разворачиваются в городе Баку. Сюда в однодневный отпуск приезжает молодой азербайджанец – танкист Наджар. Здесь происходит его знакомство с русской девушкой Катей. Фильм состоит из трёх новелл.

Премьерный кинопоказ картины состоялся в 1943 году в Московском Доме кино. Однако в прокат он так и не вышел по решению руководства советского кинематографа.

Таким образом, бакинская премьера состоялась спустя 72 года после завершения съемок картины.