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    Бакинцы познакомились с фильмом Григория Александрова "Одна семья"

    Фильм был снят на Бакинской киностудии в 1941 – 1942 годах, но так и не вышел в прокат

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и проекта РИКЦ "Кино для всех" состоялся показ художественного фильма "Одна семья", сообщает Report со ссылкой на РИКЦ. 

    Режиссер фильма - Григорий Александров, в ролях – Любовь Орлова, Михаил Жариков, Хосров Меликов, Алекпер Меликов, Кязим Зия и другие.

    Фильм был снят на Бакинской киностудии в 1941 – 1942 годах. В то время Г. Александров и Л. Орлова находились в эвакуации в городе Баку. Он руководил Бакинской киностудией. 

    События фильма разворачиваются в городе Баку. Сюда в однодневный отпуск приезжает молодой азербайджанец – танкист Наджар. Здесь происходит его знакомство с русской девушкой Катей. Фильм состоит из трёх новелл. 

    Премьерный кинопоказ картины состоялся в 1943 году в Московском Доме кино. Однако в прокат он так и не вышел по решению руководства советского кинематографа.

    Таким образом, бакинская премьера состоялась спустя 72 года после завершения съемок картины.

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