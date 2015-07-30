Театр пантомимы готовит спектакль по мотивам трагедии Шекспира "Гамлет"

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В новый театральный сезон Азербайджанский государственный театр пантомимы подготовит спектакль по мотивам трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет".

Об этом Report сообщил создатель и главный режиссер театра, народный артист Бахтияр Ханызаде.

Он отметил, что новый спектакль будет подготовлен во второй половине 2015 года.

"Трагедия Шекспира "Гамлет" была последней премьерой прошлого сезона. Новый театральный сезон мы начнем с этого спектакля. В Театре пантомимы шла работа над двумя версиями "Гамлета". Сначала мы поставили обычную постановку "Гамлета", а теперь работаем над спектаклем-пантомимой, который намерены представить зрителям во второй половине 2015 года".