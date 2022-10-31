AzTV снял документальный фильм "54 дня в армянском окружении"

Редакция кинопрограмм и дубляжа ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) подготовила документальный фильм, повествующий о 19 азербайджанцах, находившихся 54 дня в армянском окружении.

Редакция кинопрограмм и дубляжа ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) подготовила документальный фильм, повествующий о 19 азербайджанцах, находившихся 54 дня в армянском окружении.

Как сообщает Report, съемки фильма "54 дня в армянском окружении" проходили в Лачынском и Кяльбаджарском районах.

Режиссеры-постановщики картины - Надир Диридаглы и Заслуженный работник культуры Васиф Мамедзаде.

Показ фильма состоится 31 октября в 21:30 на телеканале "Культура".

С 31 марта по 23 мая 1993 года 19 человек - Али Алиев, Ариф Зульфугаров, Тевеккюль Ибрагимов, его брат Мухтар Ибрагимов, Ашраф Ильясов, Шакир Искендеров, Бахадыр Рзаев, его дочь Сармая Рзаева (Нубар) и сын Сахиб Рзаев, Адыгезал Гамзаев, Адиль Вердиев, Шакир Исмаилов, Валех Абдуллаев, Агамалы Марданов, Салех Гасымов, Валерий Немашкалов, Вячеслав Ширалиев, Миша Дошевский, Саша Овчинников находились в окружении на территории Лачынского и Кяльбаджарского районов.

Через несколько лет один из них - Али Алиев написал книгу "54 дня в армянском окружении", повествующую о тех днях. Он скончался 2 июля 2017 года.