 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Азерхалча" приобрело 18 автобусов марки Hyundai

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ ОАО "Азерхалча" приобрело 18 автобусов марки Hyundai для своих филиалов.

    Как сообщили Report в пресс-службе структуры, автобусы полностью отвечают всем установленным требованиям к пассажироперевозкам.

    Каждый из автобусов вмещает 38 пассажиров. Автобусы, работающие на дизельном топливе, отвечают стандарту "Евро 4". В широком салоне автобусов учтен комфорт пассажиров, имеются вентиляционные отверстия и кондиционирование.

    Новые транспортные средства позволят ткачам комфортно и безопасно доезжать до места назначения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi