Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ ОАО "Азерхалча" приобрело 18 автобусов марки Hyundai для своих филиалов.

Как сообщили Report в пресс-службе структуры, автобусы полностью отвечают всем установленным требованиям к пассажироперевозкам.

Каждый из автобусов вмещает 38 пассажиров. Автобусы, работающие на дизельном топливе, отвечают стандарту "Евро 4". В широком салоне автобусов учтен комфорт пассажиров, имеются вентиляционные отверстия и кондиционирование.

Новые транспортные средства позволят ткачам комфортно и безопасно доезжать до места назначения.