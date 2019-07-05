Известный азербайджанский актер: Абульфаз Гараев заявил, что не знаком с Меджнуном Гаджибековым - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

Заслуженному артисту Азербайджана Меджнуну Гаджибекову 84 года. Он родился 5 октября 1935 года в губинском селе II Нугади. В 1965 году окончил Театральный институт на базе Бакинской театральной школы им. М.Ф.Ахундова (ныне Азербайджанский Государственный Университет культуры и искусств). Им созданы запоминающиеся образы в кино и театральных постановках, среди которых “Волчонок”, “Хочу жениться”, “Приключение по молодости”, “Глазной врач”, “Санаторий смеха”, “Мужчины”, “В поезде”, “Полштата” и пр.

Прожив в Баку 60 лет своей жизни, актер перебрался в Губу, где и проживает ныне.

Интервью Меджнун Гаджибеков дал интервью северному бюро Report:

- Меджнун муаллим, как поживаете?

- Да так, живу себе.

- Как здоровье?

- Со здоровьем, в целом, все нормально.

- Вы долгое время жили в Баку, не скучно ли Вам здесь, все же сельский быт – не городской…

- Нет, совершенно. Здесь я в окружении детей, внуков, наведываются родственники. 60 лет своей жизни я прожил в Баку, здесь прошел воинскую службу. Но Губа – мой отчий край, поэтому мне здесь не скучно.

- С кем Вы здесь живете?

- Я живу один, жена вот уже 19 лет как скончалась. Хозяйство веду сам. Зимой на пару месяцев еду к детям в Баку, а весной возвращаюсь обратно.

- А Вы не задумывались вновь создать семью, всё же лучше, чем быть одному…

- Несколько лет назад я собирался жениться, но, видно, не судьба. Дети хотят, чтобы я создал семью, а у меня уже нет такого желания. Все-таки у каждого возраста своя прелесть, свои причуды.

- Меджнун муаллим, почему Вы выбрали актерскую стезю?

- Поначалу я работал в Сумгайыте, потом устроился в Губинский театр, но там платили немного. В 1965 году поступил в Театральный институт на базе Бакинской Театральной школы им. М.Ф.Ахундова. Затем была удачная роль в постановке “Экзамен”, после чего Тофик Кязымов пригласил меня в Национальный Академический Драматический Театр. Там я проработал 40 лет, а потом уволился.

- Зачем же Вы ушли из театра? По возрасту или в знак протеста?

- Обиделся. Меня не оценили, я и ушел. Знаете, сейчас мало кто способен отличить хорошее от плохого.

- А как же Ваше материальное состояние? Испытываете ли трудности?

- Нет. Работая в Национальном Академическом Драматическом Театре я по поручению президента Ильхама Алиева целый год получал академическую зарплату. Сейчас на пенсии. Я –Заслуженный артист, за звание получаю 100 манатов.

- Кто из Ваших коллег в ту пору интересовался Вами, искал общения? Или все позабыли…

- Мы семейно дружили с Народным артистом Ильхамом Ахмедовым. Он каждый год приезжал ко мне, мы ходили в горы. А сейчас я постарел, кто будет меня искать, кому я нужен…

- А Вы поддерживаете связь с бывшими коллегами по цеху?

- Конечно. Мы дружим с Гаджи Исмайловым, Али Нуром, Рафиком Азимовым, Эльханом Гулиевым. Они не просто хорошие актеры, но и хорошие люди. Мы часто перезваниваемся.

- А из Министерства культуры интересовались Вами?

- Нет. Как-то несколько депутатов замолвили за меня словечко министру культуры Абульфазу Гараеву. Он заявил, что не знаком с Меджнуном Гаджибековым.

- Почему, как по-Вашему?

- Возможно, потому, что в мою бытность актером Абульфаз Гараев был еще очень молод и не ходил в театры. В 1970-1980-х годах он был молодым пареньком, я же выступал на одной сцене с маститыми актерами.

- А сейчас Вам поступают предложения сняться в фильме или сыграть в спектакле?

- Как-то звали на съемки фильма в Гянджу, но я отказался. Дорога дальняя, я – пожилой человек. Сейчас я больше слежу за новостями и конкурсом мугама. Люблю футбольные баталии, ведь в молодости я был футболистом.

- Меджнун муаллим, Вы не расстроились, не увидев своей фамилии среди удостоившихся звания “Народный артист”?

- Нет. Не дали и ладно (смеется). Это все лишь звание, не более. Что изменится, стань ты Народным? Я искренне рад за тех, кто получил почетные звания.

- Как Вы относитесь к почетным званиям? Как по-Вашему, в чем их ценность?

- Все эти почетные звания катируются только на постсоветском пространстве. Ни в одном другом уголке мира такого не встретишь. Нынче и барабанщик Народный, и такие глыбы, как Ариф Меликов и Зейнаб Ханларова. Мелик Дадашев говорил, ты смотри, и тот Народный, и я! Как такое возможно?! Я думаю, надо быть артистом народа, то есть остаться в памяти народной.

- Меджнун муаллим, какой из сыгранных образов Ваш больше нравится?

- Порой, отвечая на этот вопрос, актеры говорят, что им по душе все сыгранные ими образы. Это чушь. Актер не может любить все образы. Я, например, с удовольствием исполнял роль Джаби в спектакле “Тахмина и Заур”. Этот образ в моем исполнении очень полюбился. Как-то на спектакль приехала театральный критик из Москвы, ей очень понравилось мое исполнение. После 7 спектаклей состоялось собрание, меня не позвали, потому я был не в ладах с главой театральной труппы. Театральный критик так хвалила мое исполнение, что покойный Гасанага Турабов велел отыскать меня. Потом меня поздравили Амалия Панахова и Сиявуш Аслан, а те, с кем я делил хлеб и соль, даже не удосужились поздравить. Вот такие были дела.

- О чем Вы сожалеете на склоне лет?

- Я огорчаюсь только о несправедливости этого бренного мира. Вы только посмотрите, играм без правил отвели целый канал, бойцы на ринге дубасят друг друга, кровь течет рекой, а люди сидят, скалят зубы, апплодируют. Неужели такой мордобой может нравиться?! Или, скажем, несчастные африканцы ради куска хлеба рвутся в Европу, а те их не пускают. Не лучше ли ученым вместо стремления покорить космос, заняться мирскими делами и, к примеру, провести воду в Африку и позаботиться о несчастных голодающих. В мире нет порядка, кругом царит хаос. Я пожилой человек, не хотелось бы уйти, оставив мир таким, какой он есть, полным несправедливости. Там, где царит ложь и алчность, никогда не будет порядка.

- Что Вы сказали нашим читателям напоследок?

- Проложил повсюду след,

Жизнь прекрасна, спору нет,

Кто не дожил до ста лет,

Только сам и виноват.

Руханна Мирзаева

Айдын Адыгёзалов

Фото/видео Айдын Адыгёзалов