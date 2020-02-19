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Азербайджанская пианистка выступила с концертом в Нью-Йорке - ВИДЕО

Азербайджанская пианистка выступила с концертом в Нью-Йорке
© Report

Проживающая в Нью-Йорке президент Общества "Национальная музыка и глобальная культура" США, известная пианистка, заслуженная артистка, лауреат международных конкурсов Наргиз Алиярова выступила с концертом.

Как сообщает специальный корреспондент Report, концерт состоялся в церкви Святого Марка ("Saint Mark's Church") в Нью-Йорке.  

Мероприятие посвящено Месяцу афроамериканской истории - "Black History Month". 

На концерте в исполнении Наргиз Алияровой и победителя конкурса "Королева Элизабет" (Бельгия) Стивена Солтерса (баритон) прозвучали произведения азербайджанских, российских и американских композиторов. Также в концертную программу были включены два романса видного азербайджанского композитора Гара Гараева на слова Александра Сергеевича Пушкина. 

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