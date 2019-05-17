Азербайджан принимает участие в выставке искусств в Тбилиси в специальном павильоне

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В столице Грузии открылась Тбилисская международная художественная выставка.

Как сообщает грузинское бюро Report, Азербайджан представлен на выставке в специальном павильоне.

В павильоне проводится выставка современного видео-арта под названием "Быть женщиной", состоящая из произведений 10 азербайджанских художников. Выставка организована по инициативе и авторстве заслуженной художницы Азербайджана Сабины Шихлинской.

Выставка посвящена 100-летию движения за независимость азербайджанских женщин. Основная тема произведений – гендерные вопросы.

Проект реализуется при содействии Объединенного клуба художников, союза художников Азербайджана, организации United Cultures in Azerbaijan и посольства Швеции в Азербайджане.

Координатор проекта Кенуль Рафиева сказала журналистам, что на выставке представлены 13 произведений: "Произведения посвящены гендерным вопросам и гендерному равноправию в Азербайджане. Произведения художников отражают размышления и идеи на развитие в течение 100 лет вопросов гендерного равноправия в Азербайджане через призму современного искусства".

В рамках Тбилисской художественной выставки изобразительная галерея "Девичья башня" демонстрирует работы известных художников.

Выставка, в которой участвуют 33 галереи и 38 художников из 16 стран, продлится до 19 мая.