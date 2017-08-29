Азербайджанский театр получил награду фестиваля прикаспийских стран в Актау

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Актау завершился I театральный фестиваль прикаспийских стран. Как cообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, участники фестиваля получили награды в шести номинациях.

Так, обладателем номинации "Хазар ренессансы" стала труппа азербайджанского государственного театра "Йуг".

Группа театра "Айна" из Ирана получила приз в номинации "Каспий меруертi" ("Жемчужина Каспия").

Отметим, I международный театральный фестиваль прикаспийских стран был проведен по инициативе Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и посвящен 80-летию народного артиста КазССР и Казахстана Асанали Ашимову.