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    Азербайджанский театр получил награду фестиваля прикаспийских стран в Актау

    I международный театральный фестиваль прикаспийских стран проведен по инициативе ТЮРКСОЙ© lada.kz

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Актау завершился I театральный фестиваль прикаспийских стран. Как cообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, участники фестиваля получили награды в шести номинациях. 

    Так, обладателем номинации "Хазар ренессансы" стала труппа азербайджанского государственного театра "Йуг".

    Группа театра "Айна" из Ирана получила приз в номинации "Каспий меруертi" ("Жемчужина Каспия").

    Отметим, I международный театральный фестиваль прикаспийских стран был проведен по инициативе Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и  посвящен 80-летию народного артиста КазССР и Казахстана Асанали Ашимову. 

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