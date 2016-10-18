Азербайджанский симфонический оркестр выступит в Москве с премьерой

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ 2-8 ноября в Москве в Концертном зале имени П.И.Чайковского и Камерном филармоническом зале состоится очередной фестиваль "Другое пространство".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, на фестивале выступят Государственный академический симфонический оркестр России и Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова.

Отмечается, что азербайджанские исполнители классической музыки представят на мероприятии зрителю две российские премьеры - Симфонию Берио и "Группу" Штокхаузена.