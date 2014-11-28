Азербайджанский режиссер поставит спектакль в России

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Заслуженный деятель искусств Азербайджана, главный режиссер Театра юного зрителя (ТЮЗ) Бахрам Османов готовится поставить спектакль в Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ТЮЗ.

Для осуществления постановки спектакля Б.Османов отправился с командировкой в Республику Калмыкия РФ. Режиссер представит зрителям двухчастную комедию по произведению писателя-драматурга Али Амирли "Любящая женщина."