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    Азербайджанский режиссер поставит спектакль в России

    Бахрам Османов представит зрителя двухчастную комедию по произведению писателя-драматурга Али Амирли

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Заслуженный деятель искусств Азербайджана, главный режиссер Театра юного зрителя (ТЮЗ) Бахрам Османов готовится поставить спектакль в Российской Федерации (РФ).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ТЮЗ.

    Для осуществления постановки спектакля Б.Османов отправился с командировкой в Республику Калмыкия РФ. Режиссер представит зрителям двухчастную комедию по произведению писателя-драматурга Али Амирли "Любящая женщина."

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