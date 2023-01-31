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Азербайджанский музыкант выступил с джазовой программой в известном парижском клубе

Азербайджанский музыкант выступил с джазовой программой в известном парижском клубе Азербайджанский музыкант Этибар Асадли выступил с концертной программой в известном парижском клубе Le Baiser Sale.
Искусство
31 января 2023 г. 15:01
Азербайджанский музыкант выступил с джазовой программой в известном парижском клубе

Азербайджанский музыкант Этибар Асадли выступил с концертной программой в известном парижском клубе Le Baiser Sale.

Как передает Report, Э.Асадли представил синтез мугама и джаза, азербайджанской и зарубежной музыки.

В программу вошли такие композиции, как "Jamming Mugham", "Колыбельная", "Сары гелин" и другие.

Азербайджанскую музыку исполнили Ранто Ракотомалала, Тило Бертол, Франсуа Константен.

Отметим, что Э.Асадли, получивший музыкальное образование в Баку и Париже, успешно участвовал в международных джаз-фестивалях. Он выступал с концертами в США, Англии, Франции, Австрии, Швейцарии, Германии, Португалии, России, Турции, Южной Корее, Китае и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın caz musiqisi Parisin məşhur klubunda səsləndirilib

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