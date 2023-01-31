Азербайджанский музыкант выступил с джазовой программой в известном парижском клубе

Азербайджанский музыкант Этибар Асадли выступил с концертной программой в известном парижском клубе Le Baiser Sale.

Азербайджанский музыкант Этибар Асадли выступил с концертной программой в известном парижском клубе Le Baiser Sale.

Как передает Report, Э.Асадли представил синтез мугама и джаза, азербайджанской и зарубежной музыки.

В программу вошли такие композиции, как "Jamming Mugham", "Колыбельная", "Сары гелин" и другие.

Азербайджанскую музыку исполнили Ранто Ракотомалала, Тило Бертол, Франсуа Константен.

Отметим, что Э.Асадли, получивший музыкальное образование в Баку и Париже, успешно участвовал в международных джаз-фестивалях. Он выступал с концертами в США, Англии, Франции, Австрии, Швейцарии, Германии, Португалии, России, Турции, Южной Корее, Китае и др.