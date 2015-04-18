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    Азербайджанский композитор Рамиз Миришли будет похоронен на I Аллее почетного захоронения

    Народный артист скончался в возрасте 81 года

    Баку. 18 апреля. Известный азербайджанский композитор, народный артист Азербайджана Рамиз Миришли будет похоронен на I Аллее почетного захоронения. Об этом Report заявили в пресс-службе министерства культуры и спорта. 

    Отметим, что Р. Миришли скончался прошлой ночью  в возрасте 81 года. 

    Композитор родился 16 апреля 1934 года в Нахчыване. Он окончил Азербайджанскую государственную консерваторию. В 1974 году Р.Миришли удостоен звания заслуженного деятеля искусств Нахчыванской АР, в 1982 году стал заслуженным деятелем искусств Азербайджана, в 1990 году ему присвоено звание народного артиста республики.

    Народный артист Р.Миришли известен как автор многочисленных песен и романсов. Он также является автором множества произведений для Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца,  музыки для кино, а также ряда постановок пьес.

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