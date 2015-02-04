Азербайджанский композитор начал сотрудничество с турецким драматургом

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский композитор Джаваншир Гулиев, который в последние годы продолжает творческую деятельность в Турции, начал сотрудничество с турецким драматургом Тунджером Джудженоглу.

Т.Джудженоглу попросил Джаваншира Гулиева написать балетную версию его сказки-спектакля "Красная река" ("Qızıl irmaq").

Об этом сообщил Report сам композитор, находящийся в настоящее время в Баку.

"В Турции мои дела идут хорошо. Пока не знаю, сколько я там пробуду, но условия меня устраивают. Конечно, я очень хотел бы остаться на родине. Если меня пригласят на выгодных для меня условиях, я вернусь в Азербайджан. Недавно я закончил свой первый балет "Огузнаме". Сейчас я пишу новый балет "Ноев ковчег". Я не могу сказать, где и когда написанные мною балеты будут поставлены на сцену".