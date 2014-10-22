Азербайджанский ханенде Алим Гасымов дал концерт в Юкатане

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Театре Пеон Контрерас города Мерида мексиканского штата Юкатан состоялся концерт всемирно известного азербайджанского мугам исполнителя Алима Гасымова.

Как сообщает Report, в концерте также приняла участие его дочь Фаргана Гасымов, аккомпанировал на таре Зяки Велиев, на кеманче - Рауф Исламов.

Концерт прошел с аншлагом.

Отметим, что 23 октября Алим Гасымов выступит в другом мексиканском городе Гвадалахаре в Театре Дегольядо. Цены на билет составляют от 180 до 490 долларов США.