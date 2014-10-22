 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанский ханенде Алим Гасымов дал концерт в Юкатане

    В рамках мексиканского турне Алим Гасымов также выступит в Гвадалахаре

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Театре Пеон Контрерас города Мерида мексиканского штата Юкатан состоялся концерт всемирно известного азербайджанского мугам исполнителя  Алима Гасымова.

    Как сообщает Report, в концерте также приняла участие его дочь Фаргана Гасымов, аккомпанировал на таре Зяки Велиев, на кеманче - Рауф Исламов.

    Концерт прошел с аншлагом.

    Отметим, что 23 октября Алим Гасымов выступит в другом мексиканском городе Гвадалахаре в Театре Дегольядо. Цены на билет составляют от 180 до 490 долларов США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi