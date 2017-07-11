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    Азербайджанский государственный театр юного зрителя представляет очередной проект

    Главные роли исполнят актеры ТЮЗа

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр юного зрителя подготовит новый, отличающийся от прежних спектакль по мотивам эпопеи "Кероглу".

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, с этой целью состоялась встреча директора Бакинского института Юнуса Эмре Ибрагима Йылдырыма с директором театра, заслуженным деятелем искусств Мубаризом Гамидовым.

    На встрече коснулись первого совместного проекта в новом театральном сезоне. В результате двусторонних переговоров была достигнута договоренность о демонстрации в ноябре этого года при организационной поддержке Бакинского института Юнуса Эмре и театра спектакля под названием "Эшги Нигяр".

    Цель реализации проекта заключается в изучении общих азербайджано-турецких культурных ценностей, пропаганде произведений, подготовленных о "Кероглу" и пр.

    Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель искусств Бахрам Османов.

    Главные роли исполнят актеры ТЮЗа. Бакинская премьера спектакля предусмотрена на середину ноября, а показ спектакля в турецком городе Болу запланирован на декабрь. 

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