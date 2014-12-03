​Азербайджанский фильм "Набат" продемонстрируют в Швеции

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В январе 2015 года в Швеции продемонстрируют экранизированный режиссером Эльчином Мусаоглу фильм "Набат".

Как сообщил Report Эльчин Мусаоглу, картина была успешно продемонстрирована на 71-м Венецианском международном кинофестивале, кинофестивалях в Милане, Чикаго, Сан Паулу, Токио, Индии, Марокко и пр.

Очередной показ запланирован в Швеции. Для демонстрации фильма Швеция выплатила азербайджанской стороне определенную сумму.

На прошедшей пресс-конференции, посвященной успехам фильма "Набат" и участию картины на международных фестивалях, Э.Мусаоглу сказал, что кино - это не только деньги, но и внимание: "Во всех странах кино финансируется государством. Государство уделяет этому особое внимание. Например, в Германии ежегодно снимается 50 фильмов, лишь 5 из которых принимают участие на международных фестивалях, а остальные 45 демонстрируются в пределах страны. А в Азербайджане через каждые 5 лет снимают 4-5 фильмов. Конечно же, не все картины бывают успешными. Самое главное, чтобы наши режиссеры снимали фильмы и создавались нужные условия".

По словам Эльчина Мусаоглу, главную роль в фильме "Набат" он поручил иранской актрисе, что вызвало недовольство некоторых азербайджанских актрис: "Ни одна из отобранных азербайджанских актрис по различным причинам не смогла сниматься в фильме. Я нашел в лице иранской актрисы то, что искал. Ее игра меня удовлетворила. Наверное, никто бы не справился с этой ролью лучше, чем она".