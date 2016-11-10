Азербайджанский фильм удостоен международного приза

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Художественный фильм производства Азербайджана "Урок" ("Dərs") удостоен на прошедшем в Минске 23-м Международном кинофестивале "Листопад" приза зрительских симпатий "Золотой листопадик".

Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Фильм снят на Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы при поддержке министерства культуры и туризма.

Награждение картины состоялось на 34-м Мюнхенском кинофестивале в Германии. Фильм стал победителем в номинации "Лучший фильм" программы "КиноМалыШок" 25-го Международного кинофестиваля "Киношок".

Режиссеры картины - Рафик Алиев и Джавид Таваккюль, авторы сценария - Эльза Агаева и Анастасия Волкова, оператор-постановщик - Рауф Гурбаналиев, художник-постановщик - Фикрет Алекперов, композитор - Тунзаля Агаева, исполнительный продюсер - Вусал Аббасов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

В главных ролях - Тамерлан Агаев, Алия Алиева, Рашид Алиев, Айна Зарбалиева, Назим Ибрагимов, Мансура Ахмедова и другие.