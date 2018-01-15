Азербайджанский фильм "Степняк" избран "Лучшим художественным фильмом" за январь

Баку. 15 января.REPORT.AZ/ Фильм азербайджанского производства "Степняк" ("Çölçü") был удостоен еще одной международной награды.

Об этом сообщили Report в отделе информации и связям с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана.

Было отмечено, что экранное произведение завоевало награду "Лучший художественный фильм" в январе этого года.

Церемония вручения премии состоится в середине нынешнего года в индийском Колката.

Отметим, что фильм производства киностудии "Азербайджанфильм" по заказу министерства культуры и туризма был показан на международных фестивалях и удостоен ряда наград.

Режиссер фильма "Степняк" - Шамиль Алиев, автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафик Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Аминов. В ролях снимались Видади Гасанов, Бахруз Вагифоглу, Джавидан Мамедов и другие.

Сюжет фильма "Степняк" таков: вдали от городской жизни, в общении с природой живет молодой степняк. Отец Улу учит его тайнам степной жизни. После смерти отца он знакомится с девушкой, прибывшей из поселка. Знакомство с девушкой открывает новую страницу в его жизни, герой попадает в незнакомый ему мир.