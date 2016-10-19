Азербайджанский фильм Bəxt üzüyü дублирован на узбекский язык

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ По инициативе Азербайджанского культурного центра им. Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане фильм Bəxt üzüyü ("Обручальное кольцо") дублирован на узбекский язык.

Как сообщили Report в центре, в презентации участвовали сотрудники посольства Азербайджана, представители науки, культуры, кино Узбекистана, представители национального агентства "Узбеккино", Узбекского государственного телевидения, представители прессы.

Директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов отметил, что дубляж фильма на узбекский язык приурочен к 25-летию Государственной независимости Азербайджана.

На мероприятии выступили режиссер-оператор Эльдар Мамедов, осуществивший дубляж фильма на узбекский язык, журналист Рустам Джаббаров, который перевел сценарий фильма на узбекский язык, заслуженный артист Узбекистана Исомат Эргашев.

Затем был продемонстрирован фильм Bəxt üzüyü на узбекском языке.

Предусмотрен показ фильма на государственном телевидении и многочисленных телеканалах Узбекистана.