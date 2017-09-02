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    Азербайджанский джазмен выступит с концертной программой в Париже

    Во дворце конгрессов в Париже будет организован концерт американского джазового пианиста, композитора и педагога Ахмеда Джамала

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Во дворце конгрессов в Париже будет организован концерт американского джазового пианиста, композитора и педагога Ахмеда Джамала.

    Как сообщает Report, в первой части концерта, который состоится 17 ноября, с сольной программой выступит джазмен, заслуженный артист Азербайджана Шахин Новрасли.

    Ш. Новрасли синтезем мелодий азербайджанского мугама и ритмов традиционного джаза соединяет в своей музыке культуры Востока и Запада. Он выступал вместе с Кенни Уилер, Удай Мазумдар, Алисон Милер, Нейтн Пек, Алекс Пек и другими известными музыкантами, записал альбомы.

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