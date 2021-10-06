О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанский дизайнер представил свою коллекцию в Париже

Азербайджанский дизайнер представил свою коллекцию в Париже Учредитель марки AFFFAIR, всемирно известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил в рамках Недели моды в Париже представил коллекцию “Haute Couture Sumakh”.
Искусство
6 октября 2021 г. 19:53
Азербайджанский дизайнер представил свою коллекцию в Париже

Учредитель марки AFFFAIR, всемирно известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил в рамках Недели моды в Париже представил коллекцию “Haute Couture Sumakh”.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, дизайнер создал коллекцию, вдохновившись красотой, неповторимой нежностью азербайджанских ковров, образцами карабахской школы ковроткачества.

В коллекцию “Сумах”, представленную при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Государственного комитета по работе с диаспорой, входит 21 костюм, подготовленный на основе узоров Челеби, Ханлыг, Нелбеки-гюль и богатых мотивов азербайджанских ковров.

Moдельер отметил, что вложил в создание этого грандиозного проекта всю душу, силу и любовь.

Коллекция, отражающая радующие глаз оттенки азербайджанского коврового искусства, была встречена с большим интересом.

В дальнейшем коллекцию “Haute Couture Sumakh” планируется представить в Москве, Баку и Нью-Йорке.

Руфат Исмаил является первым и единственным азербайджанским и турецким дизайнером, коллекции которого демонстрировались на таких грандиозных мероприятиях, как недели моды в Милане, Италии, Нью-Йорке, Дубае, Турции и Иране.

Отметим, что модельер удостоен Турецкой ассоциацией дизайнеров одежды премии “Лучший дизайнер Турции -2018”. Его работы были представлены на Неделе моды в Нью-Йорке. 

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani designer presents his collection in Paris
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı dizayner Parisdə kolleksiyasını təqdim edib

Другие новости из категории

Marvel раскрыла детали супергеройского фильма «Вечные»
Marvel раскрыла детали супергеройского фильма «Вечные»
5 октября 2021 г. 08:45
Скончался народный артист Азербайджана
Скончался народный артист Азербайджана
5 октября 2021 г. 07:26
CinemaPlus анонсировал предстоящие в октябре премьеры
ФотоCinemaPlus анонсировал предстоящие в октябре премьеры
4 октября 2021 г. 19:14
Пианистки из Азербайджана заняли призовые места на международном музыкальном конкурсе
ФотоПианистки из Азербайджана заняли призовые места на международном музыкальном конкурсе
4 октября 2021 г. 17:23
Скончался экс-солист Карабах бюльбюлляри
Скончался экс-солист "Карабах бюльбюлляри"
3 октября 2021 г. 11:45
Похоронен певец Сайяд Ализаде
Похоронен певец Сайяд Ализаде
1 октября 2021 г. 15:15
Первыми зрителями Кукольного театра в новом сезоне стали дети шехидов
ФотоПервыми зрителями Кукольного театра в новом сезоне стали дети шехидов
1 октября 2021 г. 14:00
В Баку состоялся спектакль с участием жильцов дома престарелых
ФотоВ Баку состоялся спектакль с участием жильцов дома престарелых
1 октября 2021 г. 12:59
Скончался Сайяд Ализаде
Скончался Сайяд Ализаде
30 сентября 2021 г. 22:53
Китайский фильм получил главный приз XI Пекинского кинофестиваля
Китайский фильм получил главный приз XI Пекинского кинофестиваля
30 сентября 2021 г. 08:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi