Азербайджанский дирижер примет участие на международном фестивале "Музыкальный Олимп"

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский дирижер Эйюб Кулиев примет участие в международном фестивале "Музыкальный Олимп", который пройдет в российском Санкт-Петербурге с 28 мая по 4 июня, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В пяти концертах фестиваля примут участие 20 музыкантов из семнадцати стран мира, в том числе и из Азербайджана. Музыкальное мероприятие пройдет в ряде концертных залах Санкт-Петербурга - Большом зале филармонии, Концертном зале Мариинского театра, Капелле.

Так, 4 июня в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоится концерт академического симфонического оркестра данной филармонии под управлением азербайджанского дирижера Эйюба Кулиева. На концерте будут исполнены произведения композиторов Брамса, Вагнера, Дворжака.