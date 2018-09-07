Азербайджанский дирижер был выбран в финал международного конкурса во Франции

Париж. 7 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский дирижер Фуад Ибрагимов выбран в финал четвертого Международного конкурса дирижеров имени Евгения Светланова.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, конкурс проходит с 4 по 8 сентября в Париже в концертном зале Радио Франс

В финале будут выступать - Фуад Ибрагимов, Дмитрий Филатов, Уилсон Инг и Хаоран Ли. Финал состоится 8 сентября.

Фуад Ибрагимов начал музыкальное образование в возрасте 15 лет в Бакинской музыкальной академии, в 2002 году был артистом Азербайджанского национального симфонического оркестра. С 2014 года является главным дирижером Бакинского камерного оркестра и Мюнхенского филармонического оркестра.