Азербайджанские вокалисты принимают участие в Международном музыкальном конкурсе

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Юбилейный XXV Международный конкурс вокалистов имени Глинки, в котором примут участие конкурсанты из России, США, Франции, Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Израиля, Казахстана, Кореи, Киргизии, Молдовы и Монголии, откроется 9 декабря в Центральном музее музыкальной культуры имени Глинки, сообщает пресс-служба конкурса.

Конкурс пройдет в Москве с 8 по 19 декабря.

"Это один из крупнейших музыкальных форумов, имеющий высочайший международный статус и признание среди профессионалов, его отличительная черта - ориентированность на отечественный вокальный репертуар, что всегда способствовало укреплению престижа российской музыкальной культуры в целом", - сообщает пресс-служба.

Практически все певцы России и стран СНГ, прочно занимающие ведущие места на мировой оперной сцене, - лауреаты и дипломанты Конкурса имени Глинки разных лет, в том числе: Анна Нетребко, Владимир Атлантов, Евгений Нестеренко, Елена Образцова, Дмитрий Хворостовский и многие другие.

В состав жюри конкурса под председательством Народного артиста СССР Владислава Пьявко вошли звезды мирового вокального искусства: Пётр Скусниченко, Грайр Ханеданьян, Феликс Коробов, Владимир Чернов, Елена Зеленская, Гедра-Мария Каукайте, Олег Мельников, Пьетро Балло, Корнелиу Мургу и другие. На конкурс было подано 212 заявлений от участников из Украины, США, Франции, Азербайджана, Армении, Беларуси, Израиля, Казахстана, Кореи, Киргизии, Молдовы, Монголии, представлены почти все консерватории России, национальные консерватории в странах СНГ, академии музыки и университеты культуры.

Гала-концерт финалистов состоится 18 декабря в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского. Награждение лауреатов пройдет в Международном союзе музыкальных деятелей 19 декабря.

Конкурс проводится с 1960 года. Учредители конкурса министерство культуры Российской Федерации, Международный союз музыкальных деятелей, Московская государственная консерватория имени Чайковского, Академия хорового искусства имени Попова, Фонд Ирины Архиповой.