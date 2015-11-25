Азербайджанские витражи украсят Ватикан

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Витражные окна ватиканского собора в скором времени будут украшены азербайджанским шебеке, cообщает Report со ссылкой на "Москва-Баку". Создал их знаменитый шекинец Тофик Расулов по особой технологии, разработанной азербайджанскими мастерами много веков назад.

Тофик Расулов живет в городе Шеки – родине этого древнего искусства и принадлежит к знаменитой династии мастеров шебеке. Его отец Ашраф Расулов, а затем и он сам принимал участие в реставрации знаменитого Дворца шекинских ханов.

Предложение украсить витражи шекинец получил от бывшего руководителя дипломатического представительства Ватикана в Азербайджане Клаудио Гуджеротти. Последний не раз бывал в Шеки, где сохранилось много христианских храмов. Впечатленный разноцветными витражами Дворца шекинских ханов, он посетил мастерскую Тофика Расулова, где был восхищен работами азербайджанского мастера. Было решено совместно с Фондом Гейдара Алиева реализовать проект по сохранению древнего искусства и обучению молодого поколения секретам шебеке в мастерской Тофика Расулова.

"Посол переехал в Беларусь, но, тем не менее, всегда поддерживал с нами связь. Полгода назад он предложил мне создать шебеке для окон и дверей ватиканского собора. Мы с большим энтузиазмом взялись за работу, нам было приятно, что азербайджанский шебеке украсит церковь в Ватикане. Вместе с учениками были изготовлены окна, двери, а также разноцветный купол, теперь осталось отправить их в Ватикан. Для этого сейчас готовятся соответствующие документы", - рассказал Тофик Расулов.

Работа над витражами завершена, совсем скоро их доставят в Ватикан, а затем установят в местном соборе.