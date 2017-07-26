Азербайджанские пиротехники получили приз зрительских симпатий на фестивале"Смоленский звездопад"

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанские пиротехники приняли участие в фестивале пиротехников в Смоленске - "Смоленский звездопад", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

На фестиваль, который был организован на аэродроме города, собрались около 10 тыс. зрителей.

По итогам мероприятия первое место взяла команда из Казани - "Пиро-Острофф", на втором месте - "Огненная хризантема" из Болгарии, тройку лидеров замкнули норвежцы - "Engelsrud Fireworks".

Азербайджанская команда "Большой праздник" заняла пятое место. Наряду с этим, она завоевала призы зрительских симпатий по результатам зрительского голосования и голосования в соцсети "ВКонтакте".