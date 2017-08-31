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    Азербайджанские музыканты удостоились Гран При в Узбекистане

    Премию музыкантам вручил глава власти провинции Самарканд Вахид Рахимов

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Юный тарист Азербайджана, заслуженный артист Сахиб Пашазаде, а также заслуженный артист, исполнитель на нагаре Кямран Керимов были удостоены Гран При Международного музыкального фестиваля "Восточные мотивы", проходящего в узбекском Самарканде.

    Как сообщили Report в Центре Гейдара Алиева в Узбекистане, их 16-минутное выступление вызвало большой интерес у жюри и участников.

    Премию азербайджанским музыкантам вручил глава власти провинции Самарканд Вахид Рахимов.

    Отметим, что наивысший бал Азербайджану отдали музыкальные эксперты из 5 регионов мира (Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия), в том числе из Узбекистана.

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