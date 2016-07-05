Азербайджанские мастера пиротехники примут участие на Международном фестивале фейерверков в Москве

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанские мастера пиротехники примут участие во втором Международном фестивале фейерверков "Ростех".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, фестиваль пройдет в Москве 23 и 24 июля.

В этом году выступления участников будут посвящены кинематографу.

Лучшие пиротехнические команды из Азербайджана, Казахстана, Китая, Мальты, Португалии, России, Франции и Эстонии посоревнуются в искусстве запуска фейерверков. Всего участники произведут более 50 тыс. залпов, используя для этого 25 тонн пиротехники. Высота фейерверков будет достигать 300 м.