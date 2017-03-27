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    Азербайджанские ювелирные изделия представлены на Российском антикварном салоне

    В Москве открылась специальная экспозиция Тысяча и одна сказка Востока

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ На 42-м Российском антикварном салоне в московском Центральном доме художника (ЦДХ) представлена специальная экспозиция "Тысяча и одна сказка Востока".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Российского антикварного салона, в экспозиции демонстрируются изделия из Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Афганистана, Ирана, стран Аравийского полуострова, Турции, Болгарии и Македонии.

    В рамках этого спецпроекта посетители могут ознакомиться с традиционным ювелирным искусством и национальными костюмами мусульманских стран периода XIX века - первой трети XX века. 

    42-ой Российский антикварный салон завершит работу 2 апреля.

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