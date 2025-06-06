Азербайджанские и грузинские актеры выступили на одной сцене в Гяндже

Азербайджанские и грузинские актеры выступили на одной сцене в Гяндже

В Гянджинском государственном национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Кукарача" по повести грузинского писателя Нодара Думбадзе.

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В Гянджинском государственном национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Кукарача" по повести грузинского писателя Нодара Думбадзе. Как сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры, постановка была реализована в рамках совместного проекта с Национальным драматическим театром Озургети (Грузия). В спектакле приняли участие актеры из обеих стран. Художественным руководителем проекта выступил директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра Агиль Бахрамлы, координатором - актер Гянджинского драматического театра Юсиф Джафаров. Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Грузии, директор и художественный руководитель театра Озургети Васили Чигогидзе. Художник-постановщик - Ломгул Мурусидзе, художник - Мирза Мехди, хореограф - Зейнаб Гусейнова. Следующая премьера спектакля состоится 7 июня в 19:00 на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan və gürcü aktyorları Gəncədə bir səhnəni bölüşüblər