 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанские фильмы покажут на международном кинофестивале в Тегеране

    Для категории Eastern Vista будут отобраны фильмы из 12 стран

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Тегеране с 19 по 27 апреля пройдет демонстрация восточных фильмов в рамках 36-ого Международного кинофестиваля "Фаджр", передает Report со ссылкой на Tehran Times.

    Для данной категории кинофестиваля, которая проходит под названием "Восточные перспективы" (Eastern Vista), будут отобраны фильмы из 12-ти стран, в частности, Китая, Вьетнама, Японии, Индии, Монголии, Палестины, Кувейта, Сирии, Казахстана, Ирака, а также из стран Южного Кавказа - Грузии и Азербайджана.

    В жюри будут представлены иранские и зарубежные кинематографисты.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi