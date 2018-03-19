Азербайджанские фильмы покажут на международном кинофестивале в Тегеране

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Тегеране с 19 по 27 апреля пройдет демонстрация восточных фильмов в рамках 36-ого Международного кинофестиваля "Фаджр", передает Report со ссылкой на Tehran Times.

Для данной категории кинофестиваля, которая проходит под названием "Восточные перспективы" (Eastern Vista), будут отобраны фильмы из 12-ти стран, в частности, Китая, Вьетнама, Японии, Индии, Монголии, Палестины, Кувейта, Сирии, Казахстана, Ирака, а также из стран Южного Кавказа - Грузии и Азербайджана.

В жюри будут представлены иранские и зарубежные кинематографисты.