Азербайджанские фильмы были продемонстрированы на международном фестивале в Индии

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Индии продемонстрированы фильмы "Урок" и "Его отец", включенные в программу 5-го международного фестиваля в Дели.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Киностудии "Азербайджанфильм".

Фестиваль прошел в Нью-Дели.

Отметим, что оба фильма сняты на Киностудии "Азербайджанфильм" при поддержке министерства культуры и туризма.

Авторами сценария полнометражного художественного фильма "Урок" ("Dərs") являются Эльза Агаева и Анастасия Волкова, режиссеры-постановщики - Рафиг Алиев и Джавид Таваккуль, оператор-постановщик - Рауф Гурбаналиев, художник-постановщик - Фикрет Алекперов, композитор - Тунзаля Агаева, исполнительный продюсер - Вюсал Аббасов, продюсер - Мушфиг Хатамов.

Главные роли в фильме исполнили Тамерлан Агаев, Алия Алиева, Рашид Алиев, Айна Зарбалиева, Назим Ибрагимов, Мансура Ахмедова и другие.

Международная презентация фильма состоялась на 34-м Мюнхенском кинофестивале.

Режиссер и автор сценария фильма "Его отец" ("Onun atası") - Замин Мамедов, оператор-постановщик фильма – Али Султанов, художник-постановщик - Ариф Нифтиев, исполнительный продюсер – Рагим Садыгов, продюсер – Мушфиг Хатамов.

Главные роли в фильме исполнили Шамиль Сулейманлы, Фатех Тахиров, Мабуд Магеррамов, Ульвия Рза и другие.