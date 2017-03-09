Азербайджанские фильмы будут продемонстрированы в Румынии

Бухарест. 9 марта. REPORT.AZ/ 21-26 марта в столице Румынии Бухаресте при организационной поддержке Российского центра науки и культуры и посольств аккредитованных в РФ стран СНГ пройдет кинофестиваль под названием "Крылья".

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, на фестивале в кинотеатре Eforie каждая страна будет демонстрировать свои фильмы.

В течение 6 дней зрителям представится возможность просмотра художественных фильмов (с субтитрами на румынском и английском языках) "Намерение" ("Niyyət") и "Урок" ("Dərs") азербайджанского производства.

Отметим, что фильм "Намерение" был снят в 2009 году режиссером Самиром Керимоглу по заказу министерства культуры и туризма. События в фильме разворачиваются вокруг двух молодых людей с различными образами жизни. Судьба сталкивает их и заставляет идти одной дорогой.

Экранизированный Рафиком Алиевым и Джавидом Таваккюлем фильм "Урок" снят в 2015 году на Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы при поддержке министерства культуры и туризма. Картина повествует о школьных годах, взаимоотношениях школьников, их взглядах на дружбу и жизнь.