Азербайджанские фильмы будут представлены на кинофестивале в Казани

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанские фильмы будут представлены на XIII Казанском международном фестивале мусульманского кино, который пройдет в столице Татарстана 5-11 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт кинофестиваля, в программе короткометражных фильмов будет представлен совместный азербайджано-иранский фильм "Голос".

В программе короткометражных документальных фильмов будет показан фильм "Это любовь" Теймура Даими.

Кроме того, в качестве жюри в конкурсе будет участвовать азербайджанский киновед Ульви Мехти, который будет определять лучшие документальные фильмы короткого и полного метра.