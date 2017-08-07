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    Азербайджанские фильмы будут представлены на кинофестивале в Казани

    Кроме того, в качестве жюри в конкурсе будет участвовать азербайджанский киновед

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанские фильмы будут представлены на XIII Казанском международном фестивале мусульманского кино, который пройдет в столице Татарстана 5-11 сентября.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт кинофестиваля, в программе короткометражных фильмов будет представлен совместный азербайджано-иранский фильм "Голос".

    В программе короткометражных документальных фильмов будет показан фильм "Это любовь" Теймура Даими.

    Кроме того, в качестве жюри в конкурсе будет участвовать азербайджанский киновед Ульви Мехти, который будет определять лучшие документальные фильмы короткого и полного метра.

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