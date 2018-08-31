Азербайджанские джазовые музыканты выступили с концертом в Рио-де-Жанейро

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Как продолжение начавшейся с 22 августа в Бразилии программы, известный джазовый музыкант Исфар Сарабский (İsfar Sarabski&trio) и Шахрияр Иманов выступили 30 августа в концертном зале "Blue Note" в Рио-де-Жанейро с десятым концертом.

Как сообщает Report, концерт в "Blue Note", а также три концерта в Сан-Паулу и мастер-класс были встречены местной аудиторией с большим интересом.

На концерте присутствовали представители мэрии Рио-де-Жанейро, педагоги и учащиеся расположенной здесь азербайджанской муниципальной школы, а также местные поклонники джаза. Мероприятие было широко освещено местными СМИ.

Отметим, что организованная при поддержке посольства Азербайджана в Бразилии поездка джазовых музыкантов охватила период с 21 по 31 августа и была посвящена 100-летию АДР. Концерты были сняты местным телеканалом SESC TV и будут показываться в течение года различными телеканалами и радиостанциями страны. Кроме того, в виде альбомов концерты разместят на digital-платформах мирового масштаба.