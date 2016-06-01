​Азербайджанская скрипачка стала обладательницей Гран-при на международном конкурсе

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ На прошедшем 21-29 мая в Москве II Международном музыкальном конкурсе азербайджанская скрипачка Джейла Сеидова была удостоена Гран-при.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана.

Отмечается, что Д.Сеидова занимается музыкой с 6-ти лет. В 2004 году она стала победительницей I фестиваля молодых исполнителей, посвященного К. Сафаралиевой.

В июне 2005 года она стала лауреатом прошедшего в Тбилиси международного фестиваля, посвященного Международному дню защиты детей - 1 Июня, в 2007 году - удостоена специальной ежемесячной президентской стипендии. Ее имя занесено в "Красную книгу" молодых дарований Азербайджана. В 2010 году Д.Сеидова стала лауреатом VII Международного музыкального фестиваля имени Спивакова. В марте 2011 года скрипачка заняла первое место на IV Международном конкурсе "Браво" в бельгийском городе Намюр, в июне 2014 года победила на VII Международном музыкальном фестивале в городе Родос (Греция).

Отметим, что по указу президента Ильхама Алиева от 31 января 2015 года Д.Сеидова была удостоена президентской премии для молодежи.