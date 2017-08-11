Азербайджанская скрипачка дала концерт в Лондоне

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанская скрипачка Назрин Рашидова дала концерт в Лондоне.

Как сообщает Report, концерт состоялся в знаменитой городской церкви St. James`s.

Н.Рашидова под аккомпанемент Дэниэла Гримвуда исполнила произведения Джозефа Йонгена и Пола Левиса.

Во время концерта Н.Рашидова удостоилась чести сыграть на принадлежащей известному французу Эмилю Соге скрипке, изготовленной в 1744 году.

Отметим, что выпускница Королевской академии музыки Н.Рашидова выступала с концертными программами в ряде стран, добилась успеха на международных конкурсах и удостоилась ряда наград.