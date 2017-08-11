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    Азербайджанская скрипачка дала концерт в Лондоне

    Назрин Рашидова под аккомпанемент Дэниэла Гримвуда исполнила произведения Джозефа Йонгена и Пола Левиса

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанская скрипачка Назрин Рашидова дала концерт в Лондоне.

    Как сообщает Report, концерт состоялся в знаменитой городской церкви St. James`s.

    Н.Рашидова под аккомпанемент Дэниэла Гримвуда исполнила произведения Джозефа Йонгена и Пола Левиса.

    Во время концерта Н.Рашидова удостоилась чести сыграть на принадлежащей известному французу Эмилю Соге скрипке, изготовленной в 1744 году.

    Отметим, что выпускница Королевской академии музыки Н.Рашидова выступала с концертными программами в ряде стран, добилась успеха на международных конкурсах и удостоилась ряда наград.

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