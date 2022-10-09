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Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату

Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату Заслуженная артистка Азербайджанской Республики, композитор Рухангиз Гасымова скончалась в возрасте 82 лет.
Искусство
9 октября 2022 г. 20:00
Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату

Заслуженная артистка Азербайджанской Республики, композитор, драматург, публицист и поэтесса Рухангиз Гасымова скончалась в возрасте 82 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил театровед Анар Бурджалиев.

Отметим, что композитор Рухангиз Гасымова родилась 12 июля 1940 года в Баку. Долгое время работала звукорежиссером и композитором на Азербайджанском государственном телевидении и радио.

Ее композиции исполняли известные артисты, и особое место в творческой жизни занимают легендарные музыканты и поэты, среди которых Рашид Бейбутов, Рафиг Бабаев, Вагиф Мустафазаде, Хураман Гасымова, Лютфияр Иманов, Фикрет Годжа и другие.

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Версия на азербайджанском языке Əməkdar incəsənət xadimi Ruhəngiz Qasımova vəfat edib

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