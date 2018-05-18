 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанская культура была представлена в Финляндии

    На мероприятии, где также присутствовали армяне, Ульвия Джаббарова исполнила песню Сары гелин

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан был представлен на проведенном министерством образования Финляндии международном мероприятии. 

    Как сообщает Report, на мероприятии в городе Эспоо образцы культуры продемонстрировали представители из Азербайджана, Финляндии, России, Эстонии, Косово, Швеции, Армении и других стран. 

    На мероприятии Азербайджан представила выпускница Бакинской музыкальной академии, председатель Азербайджано-турецкой молодежной организации Финляндии, член Конгресса азербайджанцев Европы Ульвия Джаббарова.

    Сначала она проинформировала о 100-летии Азербайджанской Демократической Республики, создании Азербайджаном на Востоке первой демократической республики, предоставлении женщинам избирательного права. 

    Затем У.Джаббарова исполнила азербайджанские произведения, и в частности народную песню "Сары гелин". На мероприятии, прошедшем при участии завдепартаментом образования города Эспоо Вирпи Маттилы и других официальных лиц, связанная с Азербайджаном презентация была встречена с интересом. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi