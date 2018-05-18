Азербайджанская культура была представлена в Финляндии

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан был представлен на проведенном министерством образования Финляндии международном мероприятии.

Как сообщает Report, на мероприятии в городе Эспоо образцы культуры продемонстрировали представители из Азербайджана, Финляндии, России, Эстонии, Косово, Швеции, Армении и других стран.

На мероприятии Азербайджан представила выпускница Бакинской музыкальной академии, председатель Азербайджано-турецкой молодежной организации Финляндии, член Конгресса азербайджанцев Европы Ульвия Джаббарова.

Сначала она проинформировала о 100-летии Азербайджанской Демократической Республики, создании Азербайджаном на Востоке первой демократической республики, предоставлении женщинам избирательного права.

Затем У.Джаббарова исполнила азербайджанские произведения, и в частности народную песню "Сары гелин". На мероприятии, прошедшем при участии завдепартаментом образования города Эспоо Вирпи Маттилы и других официальных лиц, связанная с Азербайджаном презентация была встречена с интересом.