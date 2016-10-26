Азербайджанская художница подарила всемирно известной оперной певице свою картину

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Молодой азербайджанский художник, лауреат международных конкурсов Наргиз Гулиева подарила всемирно известной оперной певице Анне Нетребко свою картину “Образ женщины – Анна Нетребко”.

Как сообщает Report, картина написана в 2016 году по случаю премьеры оперы Джакомо Пуччини “Манон Леско” в Большом театре России, где ведущие партии исполняли Анна Нетребко и Юсиф Ейвазов.

После премьеры оперы в Большом театре Анна Нетребко получила от молодой художницы скромный подарок в знак уважения и любви к ее творчеству.

Анна Нетребко – одна из наиболее известных и популярных оперных певиц в современной истории мировой музыкальной культуры. В личной коллекции артистки есть огромное множество самых разнообразных наград. Ее выступлениям рукоплескали лучшие залы мира. Среди ее поклонников числятся видные бизнесмены, политики, деятели культуры. Нетребко - лидер Топ-10 всемирно известных российских деятелей искусства, составленного журналом Forbes за 2011 год. Она стала первой среди музыкантов из мира классической музыки, кто попал в "Time 100" - список самых влиятельных людей мира по мнению журнала "Time".

Автор картины Наргиз Гулиева является выпускницей Художественной академии Азербайджана и лауреатом многих международных конкурсов в Германии, Франции, Азербайджане и Турции. Ее работы находятся в личных коллекциях знаменитых деятелей культуры России, Франции и Азербайджана.