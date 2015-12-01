​Азербайджанская диаспора Москвы отпраздновала День матери

Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ Слово «мама» звучит по-русски и по-азербайджански с одинаково теплой и нежной интонацией. И в устах ребенка, и в устах взрослого человека.

Как передает Report, а потому все концертные номера в программе вечера, организованного вчера Центром азербайджанско-русской культуры и солидарности (centraz.ru) в Московском Доме национальностей, были хорошо понятны людям всех национальностей в зале.

В этот вечер пели и танцевали дети из школы «Маяк» при Центре, взрослые мастера искусств России и Азербайджана. Звучали тар и балалайка, песни и стихи на русском и азербайджанском языках.

Центр азербайджанско-русской культуры и солидарности немало делает и для популяризации в России азербайджанского туристического направления – мест зимнего горнолыжного туризма и летнего отдыха у моря, исторических достопримечательностей Баку и окрестностей.