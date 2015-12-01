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    ​Азербайджанская диаспора Москвы отпраздновала День матери

    На мероприятии пели и танцевали дети, звучали тар и балалайка, песни и стихи

    Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ Слово «мама» звучит по-русски и по-азербайджански с одинаково теплой и нежной интонацией. И в устах ребенка, и в устах взрослого человека.

    Как передает Report, а потому все концертные номера в программе вечера, организованного вчера Центром азербайджанско-русской культуры и солидарности (centraz.ru) в Московском Доме национальностей, были хорошо понятны людям всех национальностей в зале.

    В этот вечер пели и танцевали дети из школы «Маяк» при Центре, взрослые мастера искусств России и Азербайджана. Звучали тар и балалайка, песни и стихи на русском и азербайджанском языках.

    Центр азербайджанско-русской культуры и солидарности немало делает и для популяризации в России азербайджанского туристического направления – мест зимнего горнолыжного туризма и летнего отдыха у моря, исторических достопримечательностей Баку и окрестностей.

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