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Азербайджан принимает участие в первой цифровой выставке Совета Европы

Азербайджан принимает участие в первой цифровой выставке Совета Европы Азербайджан принимает участие на цифровой выставке Совета Европы «Свободно творить - творить, чтобы быть свободным»
Искусство
9 декабря 2021 г. 18:07
Азербайджан принимает участие в первой цифровой выставке Совета Европы

Азербайджан принимает участие в первой цифровой выставке Совета Европы "Свободно творить - творить, чтобы быть свободным".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу СЕ, на цифровую выставку при сотрудничестве с министерством культуры были отобраны две работы азербайджанских художников - "ДНК" (DNA) Фаига Ахмеда и "Взгляд - вечность души" (Glance - Eternity of the Soul) Рашада Мехтиева.

Отмечается, что кризис COVID-19 серьезно затронул художников, культурный и творческий сектор, в то же время четче обозначить важность искусства и культуры, которые помогают людям оставаться вовлеченными, общаться и вдохновлять. Пандемия побудила художников исследовать новые направления своего творчества и искать новые инструменты для выхода на свою аудиторию, в том числе виртуальную. Именно поэтому в конце 2020 года Руководящий комитет Совета Европы по культуре, наследию и ландшафту разработал концепцию цифровой выставки "Свободно творить - творить, чтобы быть свободным".

Выставка нацелена на участие всех стран-членов Совета Европы. "Мы стремимся к тому, чтобы все государства-члены организации демонстрировали отобранные ими произведения, отражающие важную роль свободы творчества в демократическом обществе", -заявил заместитель генерального секретаря Совета Европы Бьёрн Берге.

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