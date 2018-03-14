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    Азербайджан примет участие на Фестивале тюркского кино в Казани

    Участники фестиваля также примут участие в праздновании Новруза

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Казани с 21 по 25 марта впервые пройдет Международный фестиваль тюркского кино, передает Report со ссылкой на издание "Республика Татарстан".

    На кинофоруме в столице Татарстана соберутся представители России, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана.

    В рамках фестиваля планируется проведение творческих встреч с кинематографистами разных стран. Планируется также показ фестивальных лент в различных городах и районах Татарстана.

    Участники фестиваля также примут участие в праздновании Новруза.

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